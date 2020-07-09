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09 июля,
2020
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Новости

Коронавирус подтвердился у студента, проживаюещего в новом общежитии ТГУ «Маяк»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В общежитии «Маяк» зафиксирован единичный случай коронавирусной инфекции. Сейчас студент находится в больнице, сообщается в Телеграм-канале ТГУ.


Всего среди студентов ТГУ зафиксировано пять случаев заражения COVID-19. Двое из них проходят лечение, трое уже выздоровели.

Коронавирус подтвердился у студента, проживаюещего в новом общежитии ТГУ «Маяк»

«Напоминаем студентам о важности соблюдения мер профилактики. Пожалуйста, чаще мойте руки, обрабатывайте гаджеты и поверхности, к которым вы прикасаетесь ежедневно. А при неважном самочувствии немедленно связывайтесь с вашей поликлиникой», — обращается администрация вуза к студентам. 


По данным, на 8 июля с начала пандемии коронавирус диагностирован у 2717 человек. Из них 1512 здоровы.

Телефон горячей линии ТГУ: (3822) 785 188

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