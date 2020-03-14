Коронавирус подтвердился у двух пациентов в Кемеровской области

Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух пациентов в городе Кемерово, сообщается на сайте правительства Кузбасса.

«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8, изолированы и получают все необходимое лечение», — рассказали в пресс-службе региона. Они попали в больницу с подозрением на коронавирус 13 марта.





Еще одного человека с подозрением на опасную инфекцию госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз уточняется.





В связи с распространением инфекции все медицинские учреждения региона привели в режим готовности. Пассажиры международных рейсов, которые прилетают в аэропорт Кемерова имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.





С 10 марта в Кемеровской области работает круглосуточная горячая линия для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.





В России зафиксировано 45 случаев заболевания, все находящиеся на лечении посещали Италию, Австрию и другие европейские страны. Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в городе Ухань в Китае в декабре. Позже инфекция распространилась на другие страны.





В мире число заболевших коронавирусом превысило 137 тысяч человек. Из них умерли 5 тысяч инфицированных, выздоровели 69,7 тысячи пациентов.





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