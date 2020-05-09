11 новых больных коронавирусом — сотрудники и пациенты клиники томского НИИ

В Томской области зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом: 133 человека находятся на лечении, 56 человек выздоровели, двое умерли. За сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек выздоровели.

Восемь заболевших госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Еще у семи симптомов заболевания нет, они находятся под наблюдением в домашних условиях.





Установлены источники заболевания: один домашний очаг — коронавирус подтвержден в семье, один привозной случай из Москвы, еще один очаг – медицинское учреждение. За сутки в одной из клиник томского НИИ выявлено заболевание у 11 человек из числа медицинских работников и пациентов.





Сейчас два отделения клиники закрыты на карантин, проведена заключительная дезинфекция помещений.





«Первый случай заражения был зафиксирован 22 апреля. У пациента через четыре дня после плановой госпитализации поднялась температура, появились признаки ОРВИ. Он был перемещен в респираторный госпиталь, где подтвержден диагноз COVID-19. Контактные с ним медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На сегодняшний день в данной цепочке установлены заболевания у 19 человек», — прокомментировал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.





Эпидемиологическое расследование продолжается, также проводится внутренняя проверка на предмет соблюдения мер безопасности в период эпидемической ситуации сотрудниками медицинского учреждения. По данным редакции, речь идет о НИИ кардиологии.





Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в клиниках СибГМУ. Так, среди медперсонала клиник медуниверситета «по состоянию на 6 мая было зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19». На карантин из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом закрыты три отделения: хирургическое, урологическое и гинекологическое.





На кислородной поддержке в МСЧ № 2 по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).





В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 230 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.





За сутки взят на исследование 1451 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 26 675 исследований.





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