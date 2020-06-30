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30 июня,
2020
Новости

Коронавирус подтвердился еще у 57 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Медики подтвердили еще 57 случаев коронавируса в Томской области. Общее число заболевших составляет 2254 человека. по данным федерального штаба, за сутки вылечились 116 человек. Региональный штаб сообщает о 105 пациентах, которых накануне выписали. Однако в целом в регионе выписали 1079 человек.

По словам вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, из 57 новых случаев у троих пневмония, у 11 признаки ОРВИ, у 43 симптомов нет.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 647 849 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 412 650 человек.


За весь период в России от коронавируса скончались 9320 человек.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.06.2020 остаются 288 932 человека.


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