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23 июля,
2020
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Коронавирус подтвердился еще у 56 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Врачи подтвердили диагноз «коронавирус» еще у 56 жителей Томской области. За сутки выздоровели 64 человека. 


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12 пациентов пневмония, у 13-ти – признаки ОРВИ, у 31 человека инфекция протекает бессимптомно.


Общее число заболевших с начала пандемии составляет 3717 человек. Выздоровели 2156 человек. Скончались 28 пациентов.

В Томской области до 1 августа действует режим повышенной готовности. Жители региона должны надевать маску, когда находятся в общественном транспорте, магазинах.


В регионе действует несколько очагов распространения коронавируса, в том числе на нефтегазовых месторождениях.

За последние сутки проведено 296 тыс. тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.07.2020 остаются 267 315 человек.


Всего в стране выявлено 795 038 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 580 330 человек.
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 12 892 человека. 


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