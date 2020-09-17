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17 сентября,
2020
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Коронавирус подтвердился еще у 53 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

У 53 жителей Томской области диагностировали коронавирус за сутки. Выздоровели 25 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 14-ти человек, у 27-ми признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.


В обсерваторах под Томском находятся 34 человека.


За весь период в Томской области установлены 6 583 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5 339.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 085 281 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.  
 
Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 19 061 человек.


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