Коронавирус подтвердился еще у 53 жителей Томской области

У 53 жителей Томской области диагностировали коронавирус за сутки. Выздоровели 25 человек.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 14-ти человек, у 27-ми признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.
В обсерваторах под Томском находятся 34 человека.
За весь период в Томской области установлены 6 583 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5 339.
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 085 281 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.
Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 19 061 человек.
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