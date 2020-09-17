Коронавирус подтвердился еще у 53 жителей Томской области

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 14-ти человек, у 27-ми признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 1 085 281 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 895 868 человек.



Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 19 061 человек.





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