Добрые новости
11 июня,
2020
Новости

Коронавирус подтвердился еще у 50 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

50 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области. Общее число заболевших — 1116. Лечение в стационарах проходят 390 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 июня 2020 остаются 321 тысяч 923 человека. Всего выявлено больше 500 тысяч заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 261 150 человек.

По данным экспертов, темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России. В настоящее время 49% от всех заболевших COVID-19 в Томской области уже выздоровели. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 28 человек.

Больше всех в СФО выздоровевших человек в Республике Хакасия — 71%. В Тыве меньше всего — 19% случаев выздоровления.

В целом в Сибири доля выздоровевших составляет 39%. В России этот показатель составляет 51%. Лидерами данного рейтинга в нашей стране являются Республика Татарстан (96%), Северная Осетия (92%) и город Севастополь (85%).


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.