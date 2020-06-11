Коронавирус подтвердился еще у 50 жителей Томской области

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 июня 2020 остаются 321 тысяч 923 человека. Всего выявлено больше 500 тысяч заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 261 150 человек.

По данным экспертов, темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России. В настоящее время 49% от всех заболевших COVID-19 в Томской области уже выздоровели. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 28 человек.



Больше всех в СФО выздоровевших человек в Республике Хакасия — 71%. В Тыве меньше всего — 19% случаев выздоровления.



В целом в Сибири доля выздоровевших составляет 39%. В России этот показатель составляет 51%. Лидерами данного рейтинга в нашей стране являются Республика Татарстан (96%), Северная Осетия (92%) и город Севастополь (85%).





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