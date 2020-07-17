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17 июля,
2020
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Коронавирус подтвердили у 52 жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Коронавирус подтвердился у 52 жителей Томской области. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 29 пациентов.

В целом в Томской области коронавирус выявили у 3314 человек. Вылечились 1836 человек. 25 пациентов, по официальным данным, скончались. 

С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 759 203 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 539 373 человек. 
 
За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека. 

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17.07.2020 остаются 271 705 человек.


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