Коронавирус подтвердили у 52 жителей Томской области

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Коронавирус подтвердился у 52 жителей Томской области. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 29 пациентов.

В целом в Томской области коронавирус выявили у 3314 человек. Вылечились 1836 человек. 25 пациентов, по официальным данным, скончались.

С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 759 203 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 539 373 человек.



За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека.