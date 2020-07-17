Новости
Коронавирус подтвердили у 52 жителей Томской области
4 часа назад
Коронавирус подтвердился у 52 жителей Томской области. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 29 пациентов.
В целом в Томской области коронавирус выявили у 3314 человек. Вылечились 1836 человек. 25 пациентов, по официальным данным, скончались.
С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 759 203 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 539 373 человек.
За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17.07.2020 остаются 271 705 человек.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?