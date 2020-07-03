Коронавирус подтвердили еще у 53 жителей Томской области

В региональном штабе сообщают, что ежедневно на коронавирус проводится более 3600 исследований: около трех тысяч ПЦР-тестов и 700 анализов крови методом ИФА.



«ПЦР-тесты (мазок из носа и горла) делаются при наличии симптомов респираторного заболевания у граждан, вернувшихся из-за рубежа; при установлении диагноза «внебольничная пневмония», а также у других заболевших, обратившихся за медицинской помощью с выраженными симптомами ОРВИ. У контактных с заболевшими COVID-19 мазки берутся не ранее, чем на 8-10-й день; при направлении на плановую госпитализацию — не ранее, чем за семь дней до госпитализации, на санаторно-курортное лечение — не позднее 48 часов до отъезда», — поясняют в обладминистрации.



Исследование крови на иммуноглобулин проводится пациентам по окончанию курса лечения коронавирусной инфекции, а также тем, у кого заболевание протекает бессимптомно. В последнем случае исследование проводится на 8-10-й день после установления диагноза.



Медицинские работники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестирование и ежемесячно сдают кровь на иммуноглобулин