Коронавирус подтвердили еще у 53 жителей Томской области
53 случая коронавируса подтвердили в Томской области. Общее количество заболевших составляет 2417 человек. 1243 пациента уже выздоровели. За сутки их число увеличилось на 54 человека.
Из вновь заболевших COVID-19 у одного диагностирована пневмония, у 14-ти признаки ОРВИ, 38 человек симптомов заболевания не имеют.
В обсерваторах находятся 27 человек.
В региональном штабе сообщают, что ежедневно на коронавирус проводится более 3600 исследований: около трех тысяч ПЦР-тестов и 700 анализов крови методом ИФА.
«ПЦР-тесты (мазок из носа и горла) делаются при наличии симптомов респираторного заболевания у граждан, вернувшихся из-за рубежа; при установлении диагноза «внебольничная пневмония», а также у других заболевших, обратившихся за медицинской помощью с выраженными симптомами ОРВИ. У контактных с заболевшими COVID-19 мазки берутся не ранее, чем на 8-10-й день; при направлении на плановую госпитализацию — не ранее, чем за семь дней до госпитализации, на санаторно-курортное лечение — не позднее 48 часов до отъезда», — поясняют в обладминистрации.
Исследование крови на иммуноглобулин проводится пациентам по окончанию курса лечения коронавирусной инфекции, а также тем, у кого заболевание протекает бессимптомно. В последнем случае исследование проводится на 8-10-й день после установления диагноза.
Медицинские работники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестирование и ежемесячно сдают кровь на иммуноглобулин
В целом, в России под медицинским наблюдением остаются 284 158 человек.
Всего COVID-19 выявлен у 667 883 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 437 893 человек.
Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9 859 человек.
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