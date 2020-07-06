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06 июля,
2020
Новости

Коронавирус обнаружили у трех игроков футбольного клуба «Томь»

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

Коронавирус подтвердился у трех игроков футбольного клуба «Томь».


«Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе. У остальных игроков клуба, их тренеров, контактных с заболевшими, взятые анализы коронавирус не подтвердили. На сегодняшний день у них взяты повторные анализы», — цитирует региональный штаб заместителя начальника областного департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.


По информации «Матч ТВ», в больнице с температурой находится нападающий команды Максим Казанков, также положительные тесты на COVID-19 у защитника Исмаил Эдиев и полузащитника Олег Шалаев.


Ранее «Томь» начала подготовку к новому розыгрышу первенства ФНЛ.


В Томской области за весь период установлено 2608 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1403 человека, умерших 20.

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