«Король тополей»: огромный 70-летний тополь может стать новой достопримечательностью Томска

Огромный 70-летний тополь размером с 10-этажный дом может стать новой достопримечательностью Томска. С 2015 года тополь стоит в очереди на снос по обращению расположенного рядом ТСЖ.

Ранее телеграм-канал «Город не бесит» рассказывал о «невероятном тополе» на пересечении улиц Дзержинского и Усова. Глубина коры тополя в некоторых частях размером с высоту человеческой ладони, для того, чтобы обхватить ствол тополя, понадобилось пять человек. Создатели канала писали, что связались с представителем ландшафтной комиссии Маргаритой Некратовой по вопросу возможного сохранения этого памятника природы.

Сегодня представители мэрии Томска, дендрологи Центра развития городской среды и ландшафтные волонтеры обсудили дальнейшую судьбу дерева.

«В ближайшее время городская ландшафтная комиссия рассмотрит вопрос об отмене разрешения на рубку этого дерева, — сообщает пресс-служба томской администрации. — Уже на следующей неделе ландшафтная комиссия, дендрологи и арбористы проведут встречу, на которой обсудят мероприятия по подрезке. Задача — найти варианты, которые не повлияют на здоровье тополя и сделают его безопасным для жителей соседних домов».

Кроме того, мэрия планирует найти внебюджетные деньги, чтобы огородить тополь и сделать информационную табличку.





