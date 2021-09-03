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«Король тополей»: огромный 70-летний тополь может стать новой достопримечательностью Томска

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Огромный 70-летний тополь размером с 10-этажный дом может стать новой достопримечательностью Томска. С 2015 года тополь стоит в очереди на снос по обращению расположенного рядом ТСЖ.

Автор:  «Город не бесит»

Ранее телеграм-канал «Город не бесит» рассказывал о «невероятном тополе» на пересечении улиц Дзержинского и Усова. Глубина коры тополя в некоторых частях размером с высоту человеческой ладони, для того, чтобы обхватить ствол тополя, понадобилось пять человек. Создатели канала писали, что связались с представителем ландшафтной комиссии Маргаритой Некратовой по вопросу возможного сохранения этого памятника природы.

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Сегодня представители мэрии Томска, дендрологи Центра развития городской среды и ландшафтные волонтеры обсудили дальнейшую судьбу дерева.

«В ближайшее время городская ландшафтная комиссия рассмотрит вопрос об отмене разрешения на рубку этого дерева, — сообщает пресс-служба томской администрации. — Уже на следующей неделе ландшафтная комиссия, дендрологи и арбористы проведут встречу, на которой обсудят мероприятия по подрезке. Задача — найти варианты, которые не повлияют на здоровье тополя и сделают его безопасным для жителей соседних домов».

Кроме того, мэрия планирует найти внебюджетные деньги, чтобы огородить тополь и сделать информационную табличку.



 

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