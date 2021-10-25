Кормящие женщины теперь смогут привиться от коронавируса «Спутником V»

Российское Министерство здравоохранения исключило из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» кормящих матерей. Такие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины, сообщает URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, врача-педиатра Сергея Токарева.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — сообщил Сергей Токарев URA.RU.

Напомним, вакцинация от ковида запрещена людям с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, а также несовершеннолетним детям и подросткам.