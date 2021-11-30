«Все в Нарым»: выставка кочующей арт-резиденции открылась в Краеведческом музее

«Бог создал Крым, а черт — Нарым». Действительно, старейшее поселение Томской области Нарым находится у черта на куличках и добраться туда не так-то просто. Однако благодаря грантовому проекту Фонда Владимира Потанина «Арт-Острог «SiberiЯ» «Музейная творческая ссылка» в томскую глубинку был заброшен почти на две недели арт-десант. В 425 километрах от Томска на берегу Оби высадились томские исследователи — архитектор Ольга Воронина, магистрант-культуролог Михаил Полугородний, историк Татьяна Назаренко и художники Павел Богданов (Томск), Викентий Нилин (Москва), Денис Русаков (Тара, Омская область).

Фото с выставки

Архитектор Ольга Воронина рассказала, что для нее Нарым олицетворяет то время, когда реки были дорогами. «Это совершенно другой менталитет, совершенно иной образ жизни и совершенно иное государство. Нарым по сути является артефактом того времени и для меня он некий ключ для понимания, что такое Сибирь. Говорят, что древнерусские поселения формировались вокруг замков феодалов. Нарым показывает, что на самом деле, чем дальше от замков феодалов, тем лучше и спокойнее. Люди живут охотой, рыбалкой, собирательством и ритм их жизни совпадает с природным», - поделилась ощущениями от этих мест Ольга Воронина. По ее словам, главным ее открытием стало то, что они приехали с задачей вдохнуть новую жизнь в Нарым, а оказалось, что главное это — просто сохранить ту атмосферу, которая там есть. «Это еще большой вопрос, кого спасать надо», — резюмировала исследовательница.

Автор: ТВ2 Участники арт-резиденции Ольга Воронина, Татьяна Назаренко, Павел Богданов и Михаил Полугородний

Дизайнер Павел Богданов считает, что Нарым мог бы стать прекрасной локацией для съемок популярного режиссера Уэса Андерсона. В основе визуального стиля Андерсона симметрия, красочная палитра и высокая степень детализации. Павел Богданов сделал подборку фотографий из Нарыма, которые доказывают, что местная архитектура могла бы стать отличной декорацией для фильмов американского режиссера .

Автор: ТВ2 Подборка фото для Уэса Андерсона

Для Павла Нарым - родное место. Его мама родом из Нарыма, дед тоже из тех мест, до сих пор остались родственники, которые и сейчас там живут. Павел часто с братом летом ездил туда отдыхать. Поэтому, когда ему предложили стать участником арт-резиденции в Нарыме, с радостью согласился.

Автор: ТВ2 Павел Богданов проводит экскурсию по выставке

В Нарыме мы проводили интервью с местным населением, смотрели разные заброшки. Привезли оттуда много разных артефактов. Сделали плакаты туристические. Я понял, что можно сделать туристический проект Нарыма. Понятно, что туда массовый турист не поедет. Это будет такой туризм не для всех. Инди-туризм, как я для себя придумал это назвать, от слова independent. В советское время туда регулярно ходили теплоходы. Потому что музей был достаточно известный по понятным причинам. Там в ссылке был Сталин. Потом, в 90-е-нулевые все это подрастерялось. Сейчас есть интерес. Но трудно добраться, что подрезает возможность туризма, - рассказал Павел Богданов

Туристические плакаты "Нарым"

С нами в Нарым ездил известный московский художник Викентий Нилин. Он обратил внимание на то, сколько там самоделок. Я как местный человек этого не замечал. Вот, например, у человека трактор. А он его скрепляет с буханкой от уазика. Получается такой микроавтобус. Люди живут в условиях жестких ограничений. Что-то туда привозить дорого. Плюс еще память о советском дефиците живая. Соответственно, люди иначе относятся к материальной культуре. Берегут технику. Просто так ничего не выкидывается. Они очень бережливые. Это бросается в глаза. Сейчас есть такое направление в фэшн-дизайне – апсайклинг. Когда из нескольких, допустим, старых футболок делают новую. Это красиво смотрится. Но если для брэндов это игра с экологической повесткой, плюс новый выразительный ход, то в Нарыме это от того, что люди просто живут в таких условиях. У нас есть фотоуголок с такими самоделками. Даже есть один привезенный экспонат. Это самодельные сани для перевозки дров, которые сделаны из старой советской кровати.

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Денис Русаков, художник из города Тара Омской области написал в Нарыме картины в примитивистском стиле. А еще он придумал классный арт-объект в Нарыме и участники арт-резиденции даже успели его установить. «Он увидел на берегу топляк огромный, рассказывает Павел Богданов. - Мы договорились с местными мужичками и они срезали огромный корень. Мы привезли его на территорию краеведческого музея. Поставили корнями вверх. Получился арт-объект. Простой, говорящий. И про корни. И про то, что мы их теряем».

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От этого нового арт-объекта Нарыма получила название и сама выставка-отчет участников летней экспедиции "Корень Нарым". Продлится она всего неделю, так что спешите видеть.

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