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Корейская делегация обсудила с ТГУ партнерство по биотехнологиям

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ТГУ посетили представители консульства Республики Корея в Иркутске – заместитель генерального консула Шин Кю Хо и сотрудник отдела культуры Пак Чжон Мён. В университете они обсудили сотрудничество в науке, в сфере биотехнологий, сообщает пресс-служба вуза.

«Развивая сотрудничество с университетами, мы стремимся продвигать корееведение, помогаем налаживать и укреплять связи, а также способствуем обмену преподавателями и студентами между университетами Республики Кореи и России», – сказал на встрече заместитель генконсула Республики Корея Шин Кю Хо.

Автор:  пресс-служба ТГУ

Старший научный сотрудник лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Тимофей Чекалкин рассказал гостям об опыте лаборатории в работе над медицинскими сплавами и имплантами с памятью формы. Лаборатория уже 10 лет сотрудничает с Ульсаньским университетом и медицинским центром «Борамэ» клиник Сеульского национального университета. Ученые ТГУ и Южной Кореи совместно опубликовали уже более 20 совместных научных публикаций, три монографии и получили международный патент.

«В 2021 году мы вместе с центром «Борамэ» подали заявку на конкурс проектов, который проводят Минобрнауки России и Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея. Наш проект «Создание комплексной технологии получения и исследование эксплуатационных свойств биорезорбируемых имплантатов нового поколения для регенерации костных тканей» занял второе место при рассмотрении корейской стороной. Сейчас ждем решения Минобрнауки РФ», – сказал Тимофей Чекалкин.

В университете отметили, что после визита делегации надеются на расширение сотрудничества преподавателей, ученых и большее количество студентов из Кореи в ТГУ.

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