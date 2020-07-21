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21 июля,
2020
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Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова вызвали в СК для сдачи образцов слюны

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова вызвали следователи для сдачи отпечатков пальцев и образцов слюны для проведения генотипической экспертизы в рамках расследования дела ЮКОСа 2003 года, сообщает «МБХ медиа».

Координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова вызвали в СК для сдачи образцов слюны

«Наверное, подозревают, что я слюной заклеивал конверт с акциями Апатита в далекие 90-е годы. А если серьезно, то таким образом хотят, видимо, установить принадлежность изъятой техники», — приводит издание слова Алексея Прянишникова.


Напомним, что 9 июля у Алексея Прянишникова и членов его семьи прошли обыски. Силовики не допустили к правозащитнику адвоката, а также изъяли все гаджеты, даже камеру сына. По делу Алексей Прянишников проходит как свидетель.


Добавим, что обыски прошли и у других активистов — исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, координатора «Открытой России» Ольги Горелик, муниципального депутата Юлии Галяминой и в редакции «МБХ медиа».

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