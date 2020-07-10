Юриста и координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова повезли на допрос после проведенного обыска. Как сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытки», обыск длился семь часов.

«В квартире в Томске, помимо Алексея, были его жена и пятилетний сын. Изъяли всю технику, включая планшет сына, документы. Нашего адвоката Андрея Миллера так и не допустили. Сейчас Алексея везут на допрос, с ним едет адвокат. Следственные действия также были в рамках дела ЮКОСа», — говорится в сообщении.





По информации источника ТВ2, обыск также прошел в квартире тестя Алексея Прянишникова.





Ранее сообщалось, что обыски проходят и у других активистов — исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, координатора «Открытой России» Ольги Горелик, муниципального депутата Юлии Галяминой и в редакции «МБХ медиа».