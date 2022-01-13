Координатора «Голоса»* с Алтая признали «иноагентом» за перевод в 200 рублей от гражданина Таджикистана

Минюст объяснил включение в реестр «иностранных агентов» координатора движения наблюдателей «Голос»* в Алтайском крае Катерины Кильтау**. Ее признали «иноагентом» из-за перевода от гражданина Таджикистана, который отправил ей 200 рублей, а также за комментарий признанному «иноагентом» изданию «Сибирь.Реалии»*. Об этом сама Кильтау рассказала в своем Фейсбуке со ссылкой на документы, присланные Минюстом в суд.

Минюст указал, что летом 2021 года на счет Кильтау** в «Сбербанке» поступили 200 рублей от гражданина Таджикистана Отабека Худойбердиева. Активистка рассказала, что пыталась вернуть деньги, поскольку не понимала кто и за что ей их отправил. Также Кильтау** смогла выяснить, что Худойбердиев закончил тот же университет, что и она, а сейчас занимается ремонтом квартир. Активистка предположила, что «кто-то попросил его это сделать в обмен на спокойную жизнь».

Также иностранным финансированием Минюст посчитал перевод в 7 тысяч рублей от «Лиги избирателей»*, также признанной ранее НКО-«иноагентом». Саму «Лигу избирателей»* внесли в реестр за перевод в 225 рублей от гражданки Молдовы.

Участием Кильтау** в создании материалов СМИ, признанных «иностранными агентами», посчитали ее комментарий изданию «Сибирь.Реалии». В нем активистка озвучила свое мнение о признании «иноагентом» движения «Голос»*, сама она обратила внимание на то, что не публиковала этот текст в своих соцсетях.

В ответ на претензии активистки в Минюсте заявили, что законом об «иноагентах» «не предусмотрена необходимость наличия обязательной связи между получением иностранного финансирования и распространением сообщений и материалов». Министерство считает, что включение Кильтау** в реестр не нарушает ее конституционных прав.

Напомним, Катерину Кильтау** включили в реестр СМИ-«иноагентов» 29 сентября прошлого года. Вместе с ней в этот день в реестр попали еще несколько членов «Голоса»* из разных регионов России, а также главный редактор «Медиазоны»** Сергей Смирнов** и ее издатель Петр Верзилов**.

*Внесены в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»

**Внесены в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»