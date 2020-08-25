Координатор штаба Навального в Томске: Местные силовики не делают ничего для раскрытия преступления

Координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева считает, что местные силовики не делают ничего для того, чтобы найти отравителя Алексея Навального. Ксения уверена, что политика пытались убить.

Уголовное дело не возбудили. Более того, у меня не взяли даже объяснения, не вызвали, не звонили. Но дважды опросили нашего адвоката, который просто отвез Алексея на реку (причем опрашивали и вызывали сотрудники из разных РОВД, плохо представлявшие что делают их коллеги). Координации никакой, — написала Фадеева на своей странице в Facebook . — Полиция приходила к родителям адвоката, в дом, к которому Навальный даже не приближался. Ау, я координатор штаба, я была с Алексеем вплоть до того момента, как мы попрощались около отеля.

При этом, отмечает Ксения, силовики «сливают во всякие желтушные СМИ информацию» о слежке за сотрудникам штаба Навального. Хотя наружной слежки в Томске за ними не было, считает активистка, — «чтобы в кадр не попал, чего доброго, момент отравления и его исполнитель».





Публикации о том, что Алексея Навального могли отравить томские олигархи и чиновники, Ксения Фадеева считает домыслами. Она уверена, что «Навальный —враг Владимира Путина», и политику не нанесли бы вреда без прямого указания президента РФ.





Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.



Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.





Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.





24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик.







UPD: Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции сегодня заявил, что Алексей Навальный «с большой вероятностью» был отравлен.











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