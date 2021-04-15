Кооператив «Первый Томский» должен вернуть 819 кредиторам свыше 500 млн рублей

Арбитражный суд Томской области открыл конкурсное производство в отношении кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», следует из данных картотеки арбитражных дел. Процедура введена сроком на шесть месяцев.

Кредитно-потребительский кооператив «Первый Томский» был создан в 2002 году. Изначально вкладчики вносили деньги в кооператив под 15 %, затем ставка снизилась до 10,5 %. За 17 лет в кооператив вступило порядка трех тысяч пайщиков. У 900 из них вложены сбережения. Большинство из них — это пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет, которые вложили от 100 тысяч до двух-трех миллионов рублей.



Общий объем вложений оценивался в 500 млн рублей, а выданных кредитов — в 200 млн рублей.





Летом 2019 года Центробанк проверил деятельность кооператива. Был выявлен дисбаланс между количеством средств на вкладах и выданных займов. 3 октября для защиты интересов пайщиков ЦБ выдал предписание о запрете на привлечение денег, прием новых членов и выдачу займов. При этом кооперативу было разрешено выплачивать деньги. К концу года истек срок действия договора страхования, а руководством КПК не был продлен и договор страхования кооператива.





Не получая деньги от новых пайщиков для выплаты старых обязательств, 30 декабря руководство «Первого Томского» подало заявление о банкротстве.



Председатель правления «Первого Томского» Евгений Седлецкий отмечал, что в случае банкротства кооператива пайщики смогут рассчитывать на получение порядка 30 % сбережений.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Первый Томский»: вернут ли деньги?

Центробанк просит признать «Первый Томский» банкротом. Что ждет пайщиков?



ПОДДЕРЖИ ТВ2!







