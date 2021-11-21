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Контролеров QR-кодов ищут в Барнауле, Бийске и Иркутске

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В России открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит проверка QR-кодов, говорится в исследовании компании онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter. hh проанализировала резюме россиян и выяснила, как часто среди соискателей встречаются желающие работать контролерами QR-кодов. 

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось 78 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела – именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве и Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.).

Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Кроме собственно контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников, промоутеров и администраторов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. В Томской области пока не размещено активных вакансий с задачами по проверке QR-кодов. А вот в Сибири уже есть работа для контролеров в БарнаулеБийскеРубцовскеНовокузнецкеЛенинск-Кузнецком и Иркутске.

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