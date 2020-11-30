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30 ноября,
2020
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Контактные лица и бессимптомные больные могут дистанционно оформить электронный больничный

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники центра удаленного мониторинга, организованного на базе томской станции скорой медицинской помощи, дистанционно оформляют электронные больничные для бессимптомных больных COVID-19 и контактных с заболевшими.


При выписке больничного листа контактному лицу специалист центра сверяет информацию с данными, поступившими из управления Роспотребнадзора по Томской области. Для оформления больничного бессимптомному с диагнозом COVID-19 специалисту достаточно увидеть наличие положительного ПЦР-теста в медицинской информационной системе. 


Новый алгоритм работы с больничными прошел тестовый режим и внедрен в работу. Врачи уже открыли 361 листок нетрудоспособности, 191 из них уже закрыт. 


Ускорить передачу сведений о себе в Роспотребнадзор как о заболевшем или как о контактном с заболевшим можно самостоятельно через сайт регионального центра медицинской и фармацевтической информации, заполнив необходимые сведения через онлайн-сервис для получивших положительный тест на COVID-19  или для контактных лиц. 


После завершения периода карантина специалист центра удаленного мониторинга созванивается с пациентом по телефону. Если состояние «контактного» человека, находящегося на дистанционном больничном, не ухудшилось и ему не потребовался врач, то больничный будет закрыт без визита врача из поликлиники. Для закрытия больничного листа необходимо также наличие отрицательного контрольного ПЦР-теста.


При появлении признаков заболевания к моменту контрольного звонка решение о закрытии больничного принимает врач после очного осмотра. Для проведения осмотра данные о пациенте передаются в поликлинику по месту фактического пребывания.

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