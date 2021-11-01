Контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим на российском банковском рынке

Банк «Открытие» впервые возглавил рейтинг контакт-центров крупнейших российских банков по результатам ежегодного исследования компании Naumen. Контакт-центру «Открытия» присвоен класс А+, который является наивысшим возможным значением.

С июля по сентябрь авторы исследования тестировали работу контакт-центров сотни крупнейших розничных банков России. Оценивались скорость и качество обслуживания по телефону и во всех используемых цифровых каналах коммуникации с клиентами. В итоге контакт-центр «Открытия» признан лучшим среди банков первой категории, куда входят 10 российских кредитных организаций с активами выше триллиона рублей.

Контакт- центр банка «Открытие» получил оценку 92% за доступность (скорость обработки вызова, при нормативе 80% принятых обращений в первые 20 секунд после звонка) и 100% по FCR (проценту решенных задач при первом обращении клиента).

Компания Naumen присвоила контакт-центру банка «Открытие» класс А+, который является наивысшим возможным значением. Это означает, что оба ключевых показателя — доступность и качество обслуживания обращений — выше 90%. В 2021 году банк «Открытие» стал единственным среди крупнейших банков страны, который удостоился этой наивысшей оценки.