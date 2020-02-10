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10 февраля,
2020
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Новости

«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске

Полина Капантина
Полина Капантина
18 часов назад

Пикет с лозунгом «Конституцию менять без Путина, а не под Путина» прошел в Томске у ДНТ «Авангард». Участники пикетирования призывали граждан голосовать против предложенных поправок в Конституцию.

«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске
Фото: Полина Капантина

«Под красивым и безобидным названием «всенародное голосование» в России готовится госпереворот, потому как планируемые властью изменения в Конституцию существенно меняют структуру управления страной. А чтобы замылить глаза избирателям, нам кидают косточки со стола в виде индексации пенсий и МРОТа не ниже прожиточного минимума. Не дадим захватить власть пожизненно!» — прокомментировал ТВ2 организатор пикета, лидер движения «За новый социализм» в Томске Виталий Соболев.

Движение «За новый социализм» в Томске существует четыре месяца. За это время к ним присоединились около ста человек.


«Нас не финансирует никакая олигархическая верхушка, и в этом наша сила», — заявил Соболев. Он добавил, что участники пикетирования остались недовольны площадкой, предоставленной им администрацией города.

«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске
Фото: Полина Капантина
«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске
Фото: Полина Капантина
«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске
Фото: Полина Капантина
«Конституцию менять без Путина»: пикет против поправок прошел в Томске
Фото: Полина Капантина

Напомним, 15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о конституционной реформе. Он предложил ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поднять ценз оседлости для президента до 25 лет. Для подготовки предложений о поправках была сформирована рабочая комиссия из 75 человек. 


Госдума в первом чтении единогласно одобрила данные поправки. Всенародное голосование планируется провести до 1 мая.


«У жителей Томской области есть возможность направить предложения об изменении Конституции РФ на электронную почту Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru. Или в письменном виде по адресу: Томск, площадь Ленина, 6а-1», — сообщает пресс-служба региональной администрации.


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