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27 ноября,
2020
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Новости

«Консалтингстройинвест» построит новый корпус ТГУ на проспекте Ленина

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

АО «Консалтингстройинвест» Алексея Вавилова будет строить новый корпуса ТГУ на проспекте Ленина,49, сообщили ТВ2  в пресс-службе госуниверситета.

В конце сентября университет объявил аукцион на выполнение работ по строительству учебно-лабораторного корпуса с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,51 миллиарда рублей. И вот только сейчас стал известен подрядчик.

проект нового корпуса ТГУ
проект нового корпуса ТГУ
Фото: ТГУ

Владелец компании-подрядчика Алексей Вавилов входит в попечительский совет Институт экономики и менеджмента ТГУ, который располагается в настоящий момент в новоделе на Набережная Ушайки, 12. Копания «СтройАльянс», учредителем которой также является Алексей Вавилов, на месте двухэтажного памятника истории и архитектуры построила новое трехэтажное здание. 


Дом по улице Набережная реки Ушайки, 12, был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. Некогда в нем располагался аптечный магазин «Пойзнер и Нови», куда до революции привозили для распространения номер газеты «Искра». Здание было признано памятником истории и культуры федерального значения, но позже переведено в статус регионального. В 2007 году Росимущество и «СтройАльянс» заключилидоговор о реконструкцию здания на Набережной Ушайки, 12. После окончания работ там должен был разместиться административно-торговый центр. Проект был согласован комитетом по охране объектов культурного наследия. Общая стоимость работ составила более 216 миллионов рублей. После возведения новодела Росреестр долгое время не оформлял объект в собственность, так как отсутствовали документы об исключении здания из реестра объектов культурного наследия и даже выиграл несколько судов. Но в итоге,  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа решил дело в пользу застройщика.

Попечительский совет Института экономики ТГУ
Попечительский совет Института экономики ТГУ

Согласно проекту общая площадь нового пятиэтажного корпуса на Ленина, 49 – 12 945 квадратных метров, пропускная способность – 1 332 человек. В здании будут расположены учебные кабинеты на 587 мест, лабораторные помещения, кабинеты для звукозаписи, киноаппаратные, фотокомнаты и учебные кабинеты рисования. На первом этаже обустроят кафе и два конференц-зала на 200 и 100 посадочных мест, а также зал презентаций на 90 человек. Еще один конференц-зал, рассчитанный на 100 слушателей, появится на третьем этаже. Кроме того, здание будет адаптировано для студентов и преподавателей с ограниченными физическими возможностями.

Предполагается, что в новом корпусе будут работать Высшая школа информационных технологий, Институт искусств и культуры и Высшая школа журналистики.

«Консалтингстройинвест» построит новый корпус ТГУ на проспекте Ленина
Фото: ТГУ
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