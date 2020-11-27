«Консалтингстройинвест» построит новый корпус ТГУ на проспекте Ленина

В конце сентября университет объявил аукцион на выполнение работ по строительству учебно-лабораторного корпуса с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,51 миллиарда рублей. И вот только сейчас стал известен подрядчик.

Владелец компании-подрядчика Алексей Вавилов входит в попечительский совет Институт экономики и менеджмента ТГУ, который располагается в настоящий момент в новоделе на Набережная Ушайки, 12. Копания «СтройАльянс», учредителем которой также является Алексей Вавилов, на месте двухэтажного памятника истории и архитектуры построила новое трехэтажное здание.





Дом по улице Набережная реки Ушайки, 12, был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. Некогда в нем располагался аптечный магазин «Пойзнер и Нови», куда до революции привозили для распространения номер газеты «Искра». Здание было признано памятником истории и культуры федерального значения, но позже переведено в статус регионального. В 2007 году Росимущество и «СтройАльянс» заключилидоговор о реконструкцию здания на Набережной Ушайки, 12. После окончания работ там должен был разместиться административно-торговый центр. Проект был согласован комитетом по охране объектов культурного наследия. Общая стоимость работ составила более 216 миллионов рублей. После возведения новодела Росреестр долгое время не оформлял объект в собственность, так как отсутствовали документы об исключении здания из реестра объектов культурного наследия и даже выиграл несколько судов. Но в итоге, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа решил дело в пользу застройщика.