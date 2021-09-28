«Консалтингстройинвест» приостановил строительство нового корпуса ТГУ

Строительная компания «Консалтингстройинвест» приостановила на неопределенный строк строительство нового учебного корпуса ТГУ на проспекте Ленина, 49 (на месте бывшего профилактория). Эту информацию подтвердили в пресс-службе ТГУ.
«В настоящее время работы по адресу Ленина, 49 приостановлены подрядчиком в связи с изменением цен на строительные материалы. Срок возобновления строительства пока неопределен», — пояснил представитель пресс-службы университета.
В конце сентября 2020 года ТГУ объявил аукцион на выполнение работ по строительству учебно-лабораторного корпуса с начальной (максимальной) ценой контракта в 1,51 миллиарда рублей. Единственным участником торгов стала компания «Консалтингстройинвест».
По данным аналитической системы Контур.Фокус, АО «Консалтингстройинвест» зарегистрировано в Томске в 2013 году. Учредитель компании Алексей Мошков.
В 2020 году выручка компании составила 344 млн, прибыль – 31, 6 млн рублей.
Согласно проекту, общая площадь нового пятиэтажного корпуса на Ленина, 49 – 12 945 квадратных метров, пропускная способность – 1332 человека. В здании будут расположены учебные кабинеты на 587 мест, лабораторные помещения, кабинеты для звукозаписи, киноаппаратные, фотокомнаты и учебные кабинеты рисования. На первом этаже обустроят кафе и два конференц-зала на 200 и 100 посадочных мест, а также зал презентаций на 90 человек. Еще один конференц-зал, рассчитанный на 100 слушателей, появится на третьем этаже. Кроме того, здание будет адаптировано для студентов и преподавателей с ограниченными физическими возможностями.
Предполагается, что в новом корпусе будут работать Высшая школа информационных технологий, Институт искусств и культуры и Высшая школа журналистики.
Строительные работы были запланированы на 2020-2022 годы.
Еще в марте 2021 года пресс-служба ТГУ сообщала, что строительство нового корпуса на Ленина, 49 шло по графику. Завершились работы по строительству котлована, проводились подготовительные работы для возведения цокольного этажа здания.
Снесенное здание на проспекте Ленина, 49 было построено в 1957 году. В марте 2018 года ТГУ получил разрешение на снос здания, расположенного по проспекту Ленина, 49. Это бывшее общежитие историков и филологов, в котором позже располагались гостиница, профилакторий и факультеты ТГУ. За два года до этого у дома, построенного в 1957 году, обрушился угол.