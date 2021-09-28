«Консалтингстройинвест» приостановил строительство нового корпуса ТГУ

Согласно проекту, общая площадь нового пятиэтажного корпуса на Ленина, 49 – 12 945 квадратных метров, пропускная способность – 1332 человека. В здании будут расположены учебные кабинеты на 587 мест, лабораторные помещения, кабинеты для звукозаписи, киноаппаратные, фотокомнаты и учебные кабинеты рисования. На первом этаже обустроят кафе и два конференц-зала на 200 и 100 посадочных мест, а также зал презентаций на 90 человек. Еще один конференц-зал, рассчитанный на 100 слушателей, появится на третьем этаже. Кроме того, здание будет адаптировано для студентов и преподавателей с ограниченными физическими возможностями.

Предполагается, что в новом корпусе будут работать Высшая школа информационных технологий, Институт искусств и культуры и Высшая школа журналистики.

Строительные работы были запланированы на 2020-2022 годы.

Еще в марте 2021 года пресс-служба ТГУ сообщала, что строительство нового корпуса на Ленина, 49 шло по графику. Завершились работы по строительству котлована, проводились подготовительные работы для возведения цокольного этажа здания.