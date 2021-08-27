Открыто онлайн-голосование в фотоконкурсе «Лето с мороженым «Ангария»

Конкурс «Лето с мороженым «Ангария» в самом разгаре. В редакцию ТВ2 уже прислали около 40 фотографий. 27 августа мы открываем онлайн-голосование. По традиции вы можете проголосовать за несколько понравившихся работ, но только один раз с одного девайса. Голосование будет остановлено в 17:00 31 августа. Награждение победителей пройдет 1 сентября.

Хотите присоединиться и выиграть сладкие призы от фабрики «Ангария»? Присылайте свои фотографии, по которым видно, что вы любите лето и мороженое. Работы отправляйте на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «на конкурс», там же указывайте ФИО и телефон. Подробнее об условиях конкурса и подарках можно прочитать здесь.

Фотографии будут добавляться на страницу онлайн-голосования вечером каждого дня. Чем раньше пришлете фотографию — тем больше шансов на победу.