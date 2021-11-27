Конькобежец из Северска завоевал два серебра на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях «Осенний Кубок по конькобежному спорту» среди юниоров и юниорок прошел недавно в Коломне. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 20 регионов страны, в том числе и из Томской области. Нашему земляку удалось завоевать две награды, сообщает облдепартамент по спорту и молодежной политике.

«Воспитанник Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» Михаил Субботин стал вторым среди юниоров на дистанции 5000 м. Кроме того, конькобежец стал серебряным призером на дистанции 1500 м. Спортсмен тренируется под руководством Юлии Субботиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спортсмен готовится выступить на отборочных соревнованиях на первенство России, которое состоится в Челябинске 8-10 декабря.