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Конькобежцы из Томска завоевали медали на всероссийских соревнованиях

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Спортсмены из Томской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту, которые проходили в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

За призовые места боролись спортсмены из 10 регионов страны. От сборной Томской области выступали 12 конькобежцев. Среди юниорок Валерия Сороколетова заняла первые места на дистанциях 1500 и 3000 метров, а также стала второй на дистанции 500 метров. Екатерина Злобина стала серебряным призером на дистанциях 1500 и 3000 метров. Ангелина Полушкина взяла бронзу на дистанции 3000 метров. Среди юниоров отличился Михаил Субботин: он победил на дистанциях 1500 и 3000 метров. В возрастной категории «юноши» Евгений Кордюков взял два серебра на дистанциях 500 и 1000 метров.

Как сообщила тренер спортсменов Юлия Субботина, следующие старты пройдут уже через месяц. Конькобежцы отправятся в Коломну, где с 11 по 14 ноября состоится отбор на кубки мира.

Автор:  пресс-служба администрации Томской области
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