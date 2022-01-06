Концерты и гадания. Какие мероприятия пройдут в Томске в Рождество

В частности, 6 января, на площади Ново-Соборной будет организована программа с играми для всей семьи «Мистерия Рождества». 7 января также пройдет тематический концерт на сцене Ново-Соборной «Славный вечер Рождества».

В субботу, 8 января, горожан ждут игры, танцы и хороводы в программе «Рождество идет, веселье, радость нам несет!», которая также состоится в рамках проекта «Зимние забавы» на Ново-Соборной площади.

Мероприятия к Рождеству подготовил и Музей истории Томска. 6 и 7 января в 16.00 гостей музея ждут «Рождественские гадания».

В программе: Святочные посиделки в «Русской избе», мастер-класс «Рождественский ангел» и, конечно, гадания: пасьянс «Русская ворожея», карты Таро, гадания на кофейной гуще, на наперстках, по елочной игрушке и по зеркалу.