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Концерт, салют и перекрытие движения: как встретят Новый год на Ново-Соборной площади

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Праздничная программа ждет томичей на Ново-Соборной площади. А в 1:00 1 января они смогут увидеть салют.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска.
Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска.

Так, концерт на Ново-Соборной площади начнется в 15:00. Перед горожанами выступят творческие коллективы города.

1 января ровно в 1.00 томичи смогут посмотреть праздничный фейерверк. Его запустят со стадиона «Труд», пиротехническое действие продлится 12 минут и будет состоять из 1500 залпов.

В небе над стадионом появится множество фигур разного размера, которые будут создавать неповторимые пространственные и цветовые композиции. Томичи увидят разноцветные хризантемы, мерцающие облака, золотые и серебряные ивы, жемчужины и звезды. Залпы фейерверка поднимутся на высоту до 200 метров.

Фейерверк будет сопровождаться новогодними музыкальными композициями на пл. Ново-Соборной.

Добавим, что подъездные пути к Городскому саду и Ново-Соборной площади будут закрыты в новогоднюю ночь для движения автомобилей с 31 декабря, до 1.30 субботы.

31 декабря, будет перекрыт участок улично-дорожной сети по адресу: Ново-Соборная площадь, 9б - от пересечения ул. Советской до пересечения с пр. Фрунзе. Здесь будет ограничено движение и для транспорта, и для пешеходов.

Также с 18 часов 31 декабря до 1 часа 30 минут 1 января движение транспорта будет ограничено на следующих участках улиц:
- по участку улично-дорожной сети Ново-Соборная площадь, 2б - на участке от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Ленина до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Советская;
- по ул. Гагарина на участке от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети Ново-Соборная площадь, 2б;
- по ул. Советская на участке от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Герцена (с сохранением движения электротранспорта);

С 23 часов 31 декабря до 1 часа 30 минут 1 января движение транспорта будет ограничено по ул. Белинского (на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена) и по ул. Герцена (на участке от пересечения с ул. Белинского до пересечения с ул. Советская).

В случае осложнения дорожной обстановки с 00.00 до 1.30 субботы, 1 января, будет ограничено движение транспорта (за исключением маршрутного транспорта):
- по пр. Ленина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с пр. Кирова;
- по ул. Московский тракт от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Источная;
- по ул. Герцена от пересечения с ул. Советская до пересечения с пр. Ленина;
- по ул. Советская от пересечения ул. Герцена до пересечения с ул. Карташова;
- по ул. Карташова от пересечения с ул. Кузнецова до пересечения с ул. Советская;

Также с 18 часов 31 декабря до 1 часа 30 минут 1 января будет запрещена стоянка транспортных средств, за исключением автомобилей спецслужб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и иных служб) на всех перечисленных выше участках и пр. Ленина от пересечения с автомобильной дорогой по пр. Фрунзе до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Герцена.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска
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