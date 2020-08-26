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26 августа,
2020
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Концерт под руководством Валерия Гергиева пройдет на Набережной Ушайки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

27 августа симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт на открытой площадке Набережной реки Ушайки.


Выступление артистов пройдет в рамках Пасхального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Победы. По традиции Пасхального фестиваля в программу включены произведения композиторов, чьи юбилеи отмечаются в этом году во всем мире — Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.

Концерт под руководством Валерия Гергиева пройдет на Набережной Ушайки

Благотворительное выступление маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвящают врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в обладминистрации, в Томске концерт состоится при поддержке губернатора.


Для Томска это будет первый офлайн-концерт после нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией. Специально для этого случая на открытой площадке набережной Ушайки будет построена сцена. Выступление оркестра будет сопровождаться видеотрансляцией на сайте Томской областной филармонии, а также на светодиодных экранах, установленных здесь же, на новой Набережной.


«Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных норм: рассадка на места будет проводиться в шахматном порядке через ряд, с дистанцией 1,5 метра. Томичей просят соблюдать социальную дистанцию и вне зрительских мест», – сообщают в обладминистрации.


Добавим, что работы по установке видео- и звукового оборудования для будущих концертов — трех светодиодных экранов — начались в середине лета. Два экрана установили справа и слева от сцены, еще один — ближе к БКЗ, лицевой стороной к сцене. Планировалось, что первые концерты дадут в середине июля, однако коронавирус спровоцировал задержки с поставками оборудования и срок работ сдвинулся на месяц.


Начало в 17.00.

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