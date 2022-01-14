Концерт лидера Rammstein в Новосибирске отменили вместе с общим туром

Международный тур «Киев-Братислава-Прага-Рига-Москва-Новосибирск» солиста немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна под названием Ich Hasse Kinder отложен из-за распространения коронавируса. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на организаторов.

«Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей, — отметили организаторы. — К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным».

Концерты будут перенесены на новые даты. Все купленные билеты остаются действительными.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области А.Н.Бадулину организовать проверку жалобы новосибирских православных активистов на фронтмена группы Rammstein. Активисты требовали помочь им «противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне».