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11 марта,
2020
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Новости

Концерт «Крымская весна» отменили в городах Сибири из-за угрозы коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Концерт «Крымская весна» в городах Сибири, который должен был пройти 15 марта, отменен на фоне угрозы коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт «Крымская весна» отменили в городах Сибири из-за угрозы коронавируса

Так, например, было принято решение об отмене концерта «Крымская весна» в Красноярске.


«В Красноярском крае заболевших коронавирусом нет. Но это не значит, что на фоне опасности распространения вируса по всему миру, мы можем вести себя безответственно и рисковать здоровьем людей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.


Концерт должен был состояться 15 марта.


Также концерт «Крымская весна» отменен в Новосибирске. Как сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, все массовые мероприятия, где планируется более 5 тысяч человек до 10 апреля отменены. Отменен концерт также в Омске, Томске, Иркутске, Барнауле и Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службах региональных правительств.


Ранее сообщалось, что санитарный врач Томской области установил запрет на массовые и спортивные мероприятия в Томске, Каргасокском, Кожевниковском и Колпашевском районах с 13 февраля в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

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