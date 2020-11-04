Концерт Гергиева у томского БКЗ стал самым массовым за всю историю томской культуры

Общее количество зрителей, которые посмотрели выступление оркестра Мариинского театра в Томске, очно, на экранах у БКЗ и в трансляции, дошло до 7000, рассказал начальник департамента культуры Томской области Павел Волк.
«Все помнят приезд оркестра Мариинского театра, с которого началось постепенное открытие учреждений культуры. Собственно концерт проходил в большом концертном зале, в зале были 300 человек — это медики. Рассадка, маска и все остальное, это был такой концерт-приношение томским медикам. Три тысячи человек сидели на улице, смотрели на экранах концерт, больше 4000 смотрели его в интернете. В сумме получился самый массовый в истории томской культуры академический концерт — больше 7000 зрителей», — сказал Павел Волк.
Напомним, концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева прошел в Томске 27 августа. Областная администрация задумывала концерт как подарок для томских медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. Концерт должен был пройти на новой Набережной Ушайки, но из-за погоды его перенесли в здание БКЗ. Однако трансляция на экранах Набережной тогда состоялась. Массовые мероприятия в Томской области тогда были запрещены, но оперативный штаб прокомментировал, что концерт не является массовым мероприятием. Многие томичи были возмущены количеством людей, которые собрались на Набережной, и отсутствием мер предосторожности. Как это было, мы показывали в фоторепортаже: «Немассовое мероприятие»: на концерт Гергиева собралась полная набережная томичей
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