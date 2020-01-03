Кому из бюджетников повысят зарплату

С 1 октября 2020 года на 3,8 % будут проиндексированы зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента. Это коснется госслужащих, работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей.

В частности, увеличение зарплаты произойдет у инженерно-технических и вспомогательных работников, обслуживающих здания и оборудование (инженеров, программистов, электромонтеров, слесарей, сантехников, техников, уборщиков служебных помещений), специалистов по соцработе, комплексной реабилитации, социальных психологов, бухгалтеров, юристов, кадровиков, — сообщает «Российская газета».

Кроме того, это коснется пожарных, спасателей, гидробиологов, океанологов, метеорологов и других работников. Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе техничкам в школе, нянечкам в детсадах, должны будут принять власти на местах.

Что касается бюджетников, упомянутых в «майских указах», учителей, врачей, соцработников, соотношение их зарплат и средних по региону по-прежнему должно быть соблюдено. Таким образом, чем заметнее выросли за прошлый год средние зарплаты в регионах, тем ощутимее будет рост их зарплат.

Напомним, что Томская область была среди аутсайдеров по темпу роста зарплаты в 2019 году. За первое полугодие зарплата у жителей Томской области выросла всего на 4,1 %, следует из данных агентства РИА Рейтинг. Это 82 из 85 мест в рейтинге российских регионов по темпам роста заработной платы. Средняя зарплата у жителей Томской области составляет 37,6 тысячи рублей.





Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин докладывал, что средняя зарплата в Томской области в 2018 году составила 41,2 тысячи рублей.