Кому достался миллион. «Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели первые итоги новогодней акции

«Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели промежуточные итоги новогодней акции «Миллион желаний», в рамках которой каждую неделю разыгрывается миллион рублей. Обладателями главного приза стали жительница Альметьевска Светлана Ахтарова и житель Ижевска Ринат Абдуллин.

«Я никогда в жизни ничего не выигрывала, поэтому, узнав о выигрыше, сначала абсолютно не поверила в происходящее. Я по-настоящему удивилась: это правда произошло со мной? Неужели из миллионов россиян, которые покупают продукты в «Пятёрочке», выиграла именно я? Миллион рублей планирую потратить на улучшение своего здоровья и образование дочери. Она скоро собирается поступать в ВУЗ, поэтому выигрыш оказался нам очень кстати. Обязательно буду участвовать в последующих акциях! Чудеса случаются!», — рассказала победительница акции «Миллион желаний» Светлана Ахтарова.

Ринат Абдуллин говорит, что планирует потратить приз на покупку автомобиля.

«День вручения приза совпал с моим Днём рождения, что порадовало меня вдвойне! Спасибо организаторам, что скрасили мой праздник и подарили неимоверную радость», — комментирует победитель из Ижевска.

Испытать свою удачу могут все гости «Пятёрочки», зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Новогодняя акция продлится во всех магазинах до 10 января 2022 года. Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки».

После этого вплоть до 10 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше «шансов». Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнёров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (на доставку не распространяется).