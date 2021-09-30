Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой

Политолог Екатерина Шульман рассказала Общественной службе новостей про практику применения электоральных паровозов, сложившуюся пару десятков лет назад. «Практика применения так называемых «паровозов», то есть людей, которые возглавляют списки партий (региональные или федеральные разделы), а потом мандаты не берут, началась у нас не вчера, - говорит Шульман. - Уже в конце 90-х она была распространена».

Политолог напомнила, что, например, Шойгу подобные политические манёвры уже совершал: «В 1999 году Сергей Шойгу был лидером партии «Единство», предка «Единой России». Как вы помните, тогда он провёл свою партию в Думу, заняв второе место после КПРФ (что, может быть, и сейчас случилось, если бы распределение мест в парламенте больше зависело от результатов голосования). Но никакого мандата он не взял. Ещё раньше, в 1995 году, тогдашний председатель правительства РФ Виктор Черномырдин возглавил список партии “Наш дом – Россия”, но в Думу не пошел. Депутатом он стал гораздо позже, в 1999 году, и очень ненадолго».

Схожую практику регулярно применяют на региональных выборах, добавила Шульман: «Возглавление губернаторами региональных разделов партийных списков «Единой России» является уже вполне укоренившейся политической традицией». Политолог обратила внимание, что в такой ситуации вполне уместно обсуждать: нет ли тут обмана избирателя? «В бюллетене он видит тех людей, которые не будут представлять его в Думе, зато его будут представлять те люди, фамилии которых он не видит. Но, с другой стороны, если это уже столько времени продолжается, и избирателя, видимо, особо не возмущало, значит это, в той или иной степени работающая практика – а избирательному законодательству она не противоречит», – отметила Екатерина Шульман.

Сама политолог не одобряет сложившуюся систему: «Мне, как человеку, занимающемуся парламентаризмом, хотелось бы, чтобы в Думу баллотировались только те люди, которые хотят работать именно в Думе, чтобы они хотели быть депутатами. Потому что я считаю, что законотворчество – это замечательное дело, мне хотелось бы, чтобы все этим увлечённо занимались, не помышляя сдавать мандат. Но речь идёт не о том, что нам с вами нравится, а о том, как «исторически сложилось».