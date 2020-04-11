Добрые новости
11 апреля,
2020
Новости

Композитор и ученик Эдисона Денисова умер от коронавирусной инфекции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Великобритании от коронавирусной инфекции умер ученик томского композитора Эдисона Денисова Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает Томская филармония. Композитору был 71 год. 

«В Великобритании от COVID-19 скончался композитор Дмитрий Смирнов, ученик Эдисона Денисова, мировую премьеру которого мы сыграли год назад в Томске. Очень жаль, еще в пятницу я с ним переписывался, его пытались спасти, но...» — сообщил главный дирижер Томского академического симфонического оркестра Михаил Грановский. 


Напомним, 14 апреля 2019 года на концерте в честь 90-летия Томский академический симфонический оркестр исполнил сочинение Дмитрия Смирнова «Три портрета». 


«В этом сочинении, — писал композитор Дмитрий Смирнов, — мне хотелось представить музыкальные портреты трех художников XIII-XV веков, стоявших у истоков европейской живописи: Джотто, Дюрера и Рублева, и передать свое впечатление от их работ, таких как фрески Джотто из капеллы дель Арена (Скровеньи) в Падуе, в частности, «Рождество», «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды»; гравюры Дюрера из серии «Апокалипсис», в особенности «Четыре Апокалиптических всадника»; а также иконы Рублева «Троица» и «Спас Вседержитель».


Дмитрий Смирнов родился в Минске в 1948 году в семье оперных певцов. Учился в Московской консерватории. Одним из учителей композитора был Эдисон Денисов. Дмитрий Смирнов известен как организатор и создатель Ассоциации современной музыки. В последние годы композитор жил в Великобритании.


В мире зафиксировано почти 1,7 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв превысило 102 тысячи. 


Томская филармония скорбит со всем миром и выражает соболезнования родным Дмитрия Смирнова.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.