Композитор и ученик Эдисона Денисова умер от коронавирусной инфекции

В Великобритании от коронавирусной инфекции умер ученик томского композитора Эдисона Денисова Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает Томская филармония. Композитору был 71 год.

«В Великобритании от COVID-19 скончался композитор Дмитрий Смирнов, ученик Эдисона Денисова, мировую премьеру которого мы сыграли год назад в Томске. Очень жаль, еще в пятницу я с ним переписывался, его пытались спасти, но...» — сообщил главный дирижер Томского академического симфонического оркестра Михаил Грановский.





Напомним, 14 апреля 2019 года на концерте в честь 90-летия Томский академический симфонический оркестр исполнил сочинение Дмитрия Смирнова «Три портрета».





«В этом сочинении, — писал композитор Дмитрий Смирнов, — мне хотелось представить музыкальные портреты трех художников XIII-XV веков, стоявших у истоков европейской живописи: Джотто, Дюрера и Рублева, и передать свое впечатление от их работ, таких как фрески Джотто из капеллы дель Арена (Скровеньи) в Падуе, в частности, «Рождество», «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды»; гравюры Дюрера из серии «Апокалипсис», в особенности «Четыре Апокалиптических всадника»; а также иконы Рублева «Троица» и «Спас Вседержитель».





Дмитрий Смирнов родился в Минске в 1948 году в семье оперных певцов. Учился в Московской консерватории. Одним из учителей композитора был Эдисон Денисов. Дмитрий Смирнов известен как организатор и создатель Ассоциации современной музыки. В последние годы композитор жил в Великобритании.





В мире зафиксировано почти 1,7 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв превысило 102 тысячи.





Томская филармония скорбит со всем миром и выражает соболезнования родным Дмитрия Смирнова.









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