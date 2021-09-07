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Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использовать на 143 участках Томска и Северска

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На 143 избирательных участках Томска и Северска применят КОИБ — комплексы обработки избирательных бюллетеней в рамках выборов, которые пройдут в Томской области и по всей России 17, 18 и 19 сентября. 

Автор:  Избирательная комиссия Томской области
«В Северске будут использованы 34, в Октябрьском районе Томска — 47, в Советском — 41, в Ленинском — 21», — говорится в сообщении облизбиркома.
 
В настоящее время члены участковых избирательных комиссий проходят обучение по программе подготовки операторов КОИБ. Они изучают составные компоненты и принципы функционирования технических средств подсчета голосов, классификацию избирательных бюллетеней.
 
КОИБ фиксирует каждый бюллетень и передает данные в систему ГАС-выборы. Подсчет голосов у этой машины займет не больше получаса.
 
При этом, эксперты отмечают, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) совершенно надежны и вскрыть устройства могут только специалисты.
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