Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использовать на 143 участках Томска и Северска

«В Северске будут использованы 34, в Октябрьском районе Томска — 47, в Советском — 41, в Ленинском — 21», — говорится в сообщении облизбиркома.

В настоящее время члены участковых избирательных комиссий проходят обучение по программе подготовки операторов КОИБ. Они изучают составные компоненты и принципы функционирования технических средств подсчета голосов, классификацию избирательных бюллетеней.

КОИБ фиксирует каждый бюллетень и передает данные в систему ГАС-выборы. Подсчет голосов у этой машины займет не больше получаса.

При этом, эксперты отмечают, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) совершенно надежны и вскрыть устройства могут только специалисты.