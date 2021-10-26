Компенсация ЖКХ и льготные кредиты: власти Томской области пообещали помочь бизнесу

Томская область поддержит бизнес в период ковидных ограничений. Меры поддержки коснутся организаций, которые приостанавливают деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября, либо попавших под ограничения в виде QR-кодов.

«Перечень отраслей мы уточняем, но понятно, что это сфера услуг, общественное питание, досуговые организации, дополнительное образование детей. В перечень могут войти парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры», — сообщил замгубернатора Андрей Антонов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин проанонсировал первые из них. Это безвозмездные гранты для предприятий и НКО в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, а также кредиты под 3 % до 300 миллионов рублей.

Дополнительно губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил компенсировать предпринимателям оплату ЖКУ, а также распорядился предоставлять предпринимателям региональные кредиты под низкий процент. Бизнес может получить эти льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90%, а также вакцинирует не менее 80% персонала.

Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тысяч рублей. Средства будут выплачены в январе, при необходимости эта мера поддержки может быть продлена.

Льготные кредиты будет предоставлять Фонд микрофинансирования Томской области. Предприниматели смогут привлечь на текущие расходы от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная ставка в первый год составит 3%, в оставшийся срок — 80% от ключевой ставки Центробанка РФ.

Для консультирования малого и среднего бизнеса по вопросам предоставления федеральной и региональной поддержки в период коронавирусных ограничений в Томской области открыта горячая линия 8 (3822) 901-000 (центр «Мой бизнес»).