Компанию «Чистый мир» приходили проверять силовики в масках

На один из объектов компании «Чистый мир», которая занимается разделением мусора, пришли сотрудники миграционной службы и ФСБ. Они искали мигрантов, которые нелегально работают в Томске. Об этом ТВ2 рассказал руководитель компании и депутат гордумы Евгений Каверзин.

«На объект, где мы досортировывали остатки мусора, который был в сетках, неожиданно приехало несколько затемненных автомобилей. Оттуда вышли люди в камуфляже, в масках. Они не показали никаких документов, не представляясь, сказали, что мы из миграционной службы и ФСБ. Давай искать каких-то людей, которые незаконно у нас находятся, мигрантов. Мы никогда не работали с мигрантами. Ну, и все. Они везде поискали, залезли везде. И ушли, не давая никаких объяснений. Мы подали заявление о действиях силовиков в прокуратуру, завтра в другие органы подадим: в следственный комитет, ФСБ и томскому бизнес-омбудсмену», — рассказал Евгений Каверзин.





Евгений Каверзин в своем телеграм-канале отметил, что никаких постановлений или иных документов на проведение проверочных мероприятий никому вручено не было.



«Это были одни и те же люди, которые закрыли компанию «Планета без мусора» в 2019 году. Когда существовала «Планета без мусора», они вывезли с объекта большое количество людей, которые работали на предприятии. По итогу проверяющие просто ушли, так как не обнаружили ничего противозаконного. Скажите, как часто приходят с подобными проверками в магазин, парикмахерскую или на стройку? Нет, совсем не каждый день. Скорее всего, это делается по звонку, чей-то жалобе или просьбе. Мы явно мешаем кому-то, хотя и сетки давно уже убрали. А пока были сетки, нас бесконечно преследовали их кражи, поджоги, бесконечные письма о якобы «переполненности», — говорится в сообщении.





Напомним, что «Чистый мир» убрал свои сетки с площадок в конце декабря 2020 года. Они объяснили это тем, что их не могут вернуть из-за изменения территориальной схемы по обращению с отходами.