Компания «Ситэк», несмотря на запрет деятельности, продолжает работу в Мыльджино
Об этом в редакцию ТВ2 сообщили активисты, которые пытаются препятствовать незаконной деятельности компании по перекачке и транспортировки газа в деревне Мыльджино Каргасокского района.
Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Мыльджино на севере Томской области случился конфликт между жителями населенного пункта, активистами движения “Защитим томскую тайгу” и другими местными жителями, которые работают в ООО “Ситэк”. Компания занимается перекачкой сжиженного газа на баржи, а далее транспортировкой его по водным каналам на продажу.
Одни жители опасаются того, что несоблюдение природоохранного законодательства и техники безопасности компанией и работниками влияет на экологию и может привести к пожару. Другие работают в “Ситэк” и не хотят останавливать деятельность, так как бояться потерять работу. Конфликт перерос в угрозы и прямые столкновения между сторонами.
Отметим, по данным Росреестра, компания “Ситэк” действительно взяла в субаренду участок, который не предназначен для перекачки газа. Также у компании нет лицензии на транспортировку опасных грузов по водным каналом, поэтому суд Черемушкинского района Москвы, где по ходатайству томского транспортного прокурора слушалось дело, запретил ООО “Ситэк” работу в Каргасокском районе. Подробно о ситуации и мнениях сторон мы рассказывали в материале "Дикий запад" на томском севере.
В администрации Средневасюганского сельского поселения, куда входит Мыльджино, с проблемой знакомы и ее не отрицают. Глава Андрей Русаков говорит, что “Ситэк” действительно работает незаконно, а администрация пытается с этим бороться, все документы уже собраны и отправлены в прокуратуру.
В прошлом году после вмешательства прокуратуры деятельность ООО “Ситэк” в Каргасокском районе уже официально приостанавливали. Однако, как сообщали местные жители, она возобновилась снова - сотрудники просто установили новое оборудование и продолжили перекачку.
В этом году после конфликта в Мыльджино и обращений в прокуратуру и полицию, местные жители сообщали, что сотрудники правоохранительных органов опечатали территорию и оборудование для перекачивания газа “Ситэка”. Но после отъезда полиции сотрудники компании привезли другое оборудование и возобновили работы. Сейчас ООО “Ситэк” продолжает деятельность в Мыльджино.
Это видно на кадрах, которые прислали в редакцию ТВ2 активисты:
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