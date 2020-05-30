Компания «Ситэк», несмотря на запрет деятельности, продолжает работу в Мыльджино

Об этом в редакцию ТВ2 сообщили активисты, которые пытаются препятствовать незаконной деятельности компании по перекачке и транспортировки газа в деревне Мыльджино Каргасокского района.





Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Мыльджино на севере Томской области случился конфликт между жителями населенного пункта, активистами движения “Защитим томскую тайгу” и другими местными жителями, которые работают в ООО “Ситэк”. Компания занимается перекачкой сжиженного газа на баржи, а далее транспортировкой его по водным каналам на продажу.





Одни жители опасаются того, что несоблюдение природоохранного законодательства и техники безопасности компанией и работниками влияет на экологию и может привести к пожару. Другие работают в “Ситэк” и не хотят останавливать деятельность, так как бояться потерять работу. Конфликт перерос в угрозы и прямые столкновения между сторонами.





Отметим, по данным Росреестра, компания “Ситэк” действительно взяла в субаренду участок, который не предназначен для перекачки газа. Также у компании нет лицензии на транспортировку опасных грузов по водным каналом, поэтому суд Черемушкинского района Москвы, где по ходатайству томского транспортного прокурора слушалось дело, запретил ООО “Ситэк” работу в Каргасокском районе. Подробно о ситуации и мнениях сторон мы рассказывали в материале "Дикий запад" на томском севере.