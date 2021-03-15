Компания МТС объявила о запуске первой в России пилотной сети 5G

МТС объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Она будет доступна в 14 популярных локациях Москвы. Абоненты компании, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек.

Когда в прошлом году мы запускали в Томске сеть 5G для ТУСУР online и АО НПФ "Микран", меня часто спрашивали, когда же появится 5G для обычных пользователей, — написала на своей страничке в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко. — Так вот, «горячая новость» — в Москве запущена пилотная пользовательская сеть 5G! Это значит, что если вы владелец смартфона с модулем связи пятого поколения, то когда вы окажетесь вблизи одного из 14 популярных мест столицы (список ниже), вам придет SMS-оповещение. С этого момента вы сможете подключиться к сети и пользоваться интернетом на мегаскорости до 1,5 Гбит/сек.

Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

Подробно с картой зон покрытия пилотной сети 5G можно познакомиться по ссылке https://5g.mts.ru . Количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов МТС. Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».





Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.