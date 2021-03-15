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15 марта,
2021
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Компания МТС объявила о запуске первой в России пилотной сети 5G

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

МТС объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Она будет доступна в 14 популярных локациях Москвы. Абоненты компании, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек.

Запуск МТС в Томске первой пилотной сети связи пятого поколения на базе ТУСУРа и компании «Микран», август 2020
Запуск МТС в Томске первой пилотной сети связи пятого поколения на базе ТУСУРа и компании «Микран», август 2020

Когда в прошлом году мы запускали в Томске сеть 5G для ТУСУР online и АО НПФ "Микран", меня часто спрашивали, когда же появится 5G для обычных пользователей, — написала на своей страничке в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко. — Так вот, «горячая новость» — в Москве запущена пилотная пользовательская сеть 5G! Это значит, что если вы владелец смартфона с модулем связи пятого поколения, то когда вы окажетесь вблизи одного из 14 популярных мест столицы (список ниже), вам придет SMS-оповещение. С этого момента вы сможете подключиться к сети и пользоваться интернетом на мегаскорости до 1,5 Гбит/сек.

Пилотная сеть 5G доступна для пользователей в Москве в следующих локациях:

  • Никольский пассаж, Ветошный переулок;

  • Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;

  • ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;

  • Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

  • Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;

  • Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

  • ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

  • Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

  • Университетская площадь у здания МГУ;

  • Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

  • Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

  • Развлекательный центр «Остров мечты»;

  • Главная аллея и каток ВДНХ;

  • Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Подробно с картой зон покрытия пилотной сети 5G можно познакомиться по ссылке https://5g.mts.ru. Количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Условия подключения абонентов:

Самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов МТС. Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Участники пилота каждый раз будут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

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