Компания Андрея Тютюшева приобрела «Киномир» и другие здания АО «Томский Кристалл»

10 тысяч квадратов недвижимости в самом центре Томска по цене 31,2 тысячи рублей за квадратный метр приобрела дочерняя структура томской компании «Сибагро». Теперь холдингу, который является одним из крупнейших производителей свинины в России, принадлежит несколько исторических зданий Томска. Ранее они находились в госсобственности.

На продажу был выставлен 100% пакет акций АО «Томский Кристалл». Компании принадлежал пул объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 10 тыс. кв. м в центре Томска, в том числе:

26 февраля Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги торгов по поручению Росимущества, в рамках федеральной приватизации имущества из прогнозного плана на 2020-2022 гг., сообщает пресс-служба аукционного дома.

«Это первая сделка по федеральной приватизации в рамках нового поручения правительства РФ. Мы довольны результатами торгов. Покупателем стала дочерняя структура агропромышленного холдинга «Сибагро». Компания рассматривает покупку, в первую очередь, как выгодную инвестицию (в собственности АО ликвидная недвижимость). Но, учитывая активное развитие холдинга, не исключено, что часть объектов будет задействована под размещение собственного офиса», — говорит директор Новосибирского филиала Любовь Колтакова.

В торгах приняло участие два претендента. Цена продажи составила 312,7 млн рублей. Покупателем стала «Аграрная Группа-капитал», которая входит в холдинг Андрея Тютюшева «Сибагро».

Владелец «Сибагро» Андрей Тютюшев подтвердил ТВ2, что приобрел «Киномир», «Пассаж Второва» и другие исторические здания в Томске. На вопрос, как он планирует распорядиться новой недвижимостью, Андрей Тютюшев ответил, что пока не знает. Компания планирует провести анализ всех договоров аренды.

По словам главы комитета по охране объектов культурного наследия, правообладатель обязан обеспечить сохранность памятников архитектуры. Информация о наличии правового статуса – объект культурного наследия – вносится в основные документы при покупке здания. Это требование федерального законодательства. Обеспечивает внесение этих данных РОСИМУЩЕСТВО. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия осуществляются правообладателем в соответствии со ст. 45 федерального закона 73-ФЗ от 25.06.2002 года.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020-2022 годы. За это время власти планируют осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По оценкам, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации.





В перечень приватизируемых федеральных объектов попали «Томская распределительная компания» — дочерняя организация ПАО «Россети», и АО «Томский кристалл». Акционерному обществу принадлежали ранее здания торговых центров «Роман», «Визит», «В другом измерении», «Белочка», кинотеатра «Киномир», который, несмотря на протесты томичей, закрылся в 2017 году. Также «Томский кристалл» отвечал ранее за эксплуатацию «Пассажа Второва». По данным сайта «Контур.Фокус», на конец 2019 года чистая прибыль «Томского кристалла» составила 955 тысяч рублей.





По данным Интерфакса, ООО «Аграрная группа — капитал» зарегистрировано в 2014 году. Компания на 90% принадлежит основному владельцу холдинга «Сибагро» Андрею Тютюшеву, еще 10% находится в собственности АО «Свинокомплекс «Уральский» (дочерняя компания «Сибагро»). Основным видом деятельности «Аграрной группы — капитал» является предоставлению финансовых услуг; она владеет долями в ООО «Река», ООО «Томские кварталы», ООО «База Мостовая».