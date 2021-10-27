Компания «ТомскРТС» досрочно построила теплосети для пяти новых детских садов

Энергетики «ТомскРТС» почти на год раньше, чем планировалось, построили сети для подключения к теплоснабжению пяти новых детских садов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Длина новых теплотрасс — полкилометра. По договору объекты планировалось сдать в 2022 году, но по просьбе областной администрации строительство было завершено досрочно, этой осенью.