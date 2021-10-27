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Компания «ТомскРТС» досрочно построила теплосети для пяти новых детских садов

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Энергетики «ТомскРТС» почти на год раньше, чем планировалось, построили сети для подключения к теплоснабжению пяти новых детских садов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Длина новых теплотрасс — полкилометра. По договору объекты планировалось сдать в 2022 году, но по просьбе областной администрации строительство было завершено досрочно, этой осенью.

«ТомскРТС» как социально ответственное предприятие всегда идет навстречу региону в решении подобных вопросов. Реализация таких проектов очень значима для развития инфраструктуры областного центра, где активно ведется строительство дошкольных учреждений, школ, больниц и жилых домов. В следующем году работа в этом направлении будет продолжена», — сообщает главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Новые дошкольные учреждения, для подключения которых в этом году построены теплотрассы, расположены на улицах Болдырева, Высоцкого, Ивановского, Ивана Черных и Иркутском тракте. В следующем году планируется построить коммуникации для подключения к централизованному теплоснабжению новой школы на улице Демьяна Бедного.

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