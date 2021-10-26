Компания «Новохим» получила статус резидента промпарка «Томск»

«Новохим» развернет на Северной площадке промпарка производство реагентов для промывки теплотехнического оборудования, безгалогенных антипиренов, дезинфицирующих средств, модификаторов, поглотителя запаха, реагента для выращивания и перевозки рыб, фиксатора биоматериала и других продуктов органического синтеза для различных отраслей промышленности.

Кроме того, компания планирует развивать там проекты по масштабированию химических технологий производства органических продуктов и проекты по созданию опытных установок для отработки химических процессов в партнерстве с «Инжиниринговым химико-технологическим центром».

Планируемый объем инвестиций — 112 млн рублей.