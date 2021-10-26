Компания «Новохим» получила статус резидента промпарка «Томск». На территории промышленного парка «Томск» предприятие будет развивать производство малотоннажной химии.
«Новохим» развернет на Северной площадке промпарка производство реагентов для промывки теплотехнического оборудования, безгалогенных антипиренов, дезинфицирующих средств, модификаторов, поглотителя запаха, реагента для выращивания и перевозки рыб, фиксатора биоматериала и других продуктов органического синтеза для различных отраслей промышленности.
Кроме того, компания планирует развивать там проекты по масштабированию химических технологий производства органических продуктов и проекты по созданию опытных установок для отработки химических процессов в партнерстве с «Инжиниринговым химико-технологическим центром».
Планируемый объем инвестиций — 112 млн рублей.