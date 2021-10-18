Компания «КДВ Групп» купила соусные бренды Calve и «Балтимор»

Принадлежащая томичу Денису Штенгелову компания «КДВ групп» купила право на производство продукции под брендом Calve в России и СНГ и «Балтимор» по всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение двух компаний. Сумма сделки в нем не называется.

«Было принято решение продать бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру) одному из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий — компании KDV — и сфокусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно — производстве мороженого и сухих приправ», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компаниях, сделка «нацелена на увеличение бизнес-показателей, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей», а помимо брендов «КДВ групп» купила также производственные площади в Туле, которые компания намерена модернизировать.

Нидерландская компания Unilever — один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Ей принадлежат, например, бренды Knorr, Lipton и Rexona.

«КДВ групп» — российский пищевой холдинг с головным офисом в Томске. Компании принадлежат такие бренды как: «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «3 корочки», «Beerka», «Хрустящий картофель», «Чипсоны» и другие — всего более 40 действующих торговых марок. По данным СПАРК, в 2020 году выручка ООО «КДВ Групп» выросла на 6,5% и составила 153,9 млрд рублей, чистая прибыль выросла почти на 295% до 3,4 млрд рублей.