Компания «КДВ Групп» купила американское производство конфет

Компания «КДВ Групп» томича Дениса Штенгелова приобрела американскую компанию Liberty Orchards, которая производит фруктово-ореховые конфеты Aplets & Cotlets, сообщает Форбс. Сумма сделки не называется.

О сделке в конце июня на странице в сети Faсebook сообщила американская компания. «Производители Aplets & Cotlets рады сообщить, что компания была приобретена KDV USA, которая связана с KDV Group, крупным международным производителем кондитерских изделий и снеков», — пишет американский производитель. В сообщении отмечается, что компания продолжит полноценную работу, сохранив всех сотрудников.

KDV Group впервые выйдет на американский рынок, но помимо продолжения производства конфет Liberty Orchards, компания будет импортировать в США более 700 продуктов питания, отмечает в сообщении отраслевой портал Candy&Snack Today.

Aplets & Cotlets — бренд конфет, принадлежащий компании Liberty Orchards. Она основана в 1920 году армянскими иммигрантами Арменом Терцагяном и Марком Балабаном. Предприниматели поселились в небольшом городке Кашмир штата Вашингтон, знаменитом своими фруктовыми садами. Изначально компания производила консервы из фруктов, но, желая избавиться от излишков яблок, начала производить сладости.

Проблемы у производителя начались в конце 2019 года. В марте 2021 года компания писала, что покупатель до сих пор не найден.

«Да на радость любителей этих мармеладок появился спаситель. Из России! Да не просто из России, а из Сибири. Томская компания KDV. Та самая, у которой легендарные Яшкинские вафли и много другой вкусности. Русская вафля из Сибири спасает американскую мармеладку! <…> поздравляю Дениса и команду со сделкой», — написал также в своем Telegram- канале исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов (его компания один из крупнейших поставщиков жиров для кондитерского и снекового производства).

«КДВ Групп» Дениса Штенгелева производит снеки и кондитерские изделия. В активе компании бренды: «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «Ореховичи» и «Фруктовичи», «3 корочки», «Beerka», «Хрустящий картофель», «Чипсоны» и другие — всего более 40 действующих торговых марок. В структуре холдинга более 10 фабрик. Головной офис «КДВ Групп» находится в Томске. По данным СПАРК, в 2020 году выручка ООО «КДВ Групп» выросла на 6,5% и составила 153,9 млрд рублей, чистая прибыль выросла почти на 295% до 3,4 млрд рублей.