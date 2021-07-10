Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Думы Томской области
КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области.
10 июля состоялся II этап конференции Томского областного отделения КПРФ, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты областной Думы по 21 одномандатному округу и партийному списку.
Команда кандидатов от КПРФ объединила коммунистов и беспартийных, представителей левых политических организаций, людей разных возрастов и профессий – инженеров, предпринимателей, пенсионеров, врачей, учителей.
«При подборе кандидатов главным критерием была не партийная принадлежность, а готовность и умение работать, отстаивать интересы жителей области. Из 67 кандидатов, выдвинутых сегодня, только 43 состоят в КПРФ – с нами идут беспартийные активисты, представители движения «За новый социализм!», «Левого фронта». В сегодняшних условиях КПРФ остается единственной силой, которая способна в парламенте бороться против антинародных инициатив, поэтому под красным флагом сегодня собираются все, кто не разделяет политику правительства страны и области», — комментирует первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.
Партийный список КПРФ возглавили действующий руководитель фракции в областной Думе Наталья Барышникова, депутат Думы города Колпашево Константин Галимов-Ермак и депутат Законодательной Думы от КПРФ Алексей Фёдоров.
Кандидатами по одномандатным округам стали:
Вячеслав Третьяков, Роман Устиненко, Елена Пуль, Сергей Губа, Максим Лучшев, Варт Чолахян, Александр Волынцев, Роман Романов, Павел Юденко, Николай Фролов, Самусь Павел, Владимир Щербаков, Константин Галимов-Ермак, Сергей Амелин, Максим Забелин, Фаиль Камалитов, Николай Фокин, Давид Гуликян, Владимир Барис, Дмитрий Колотило, Алексей Фёдоров.
Новости политических партий