Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Думы Томской области

«При подборе кандидатов главным критерием была не партийная принадлежность, а готовность и умение работать, отстаивать интересы жителей области. Из 67 кандидатов, выдвинутых сегодня, только 43 состоят в КПРФ – с нами идут беспартийные активисты, представители движения «За новый социализм!», «Левого фронта». В сегодняшних условиях КПРФ остается единственной силой, которая способна в парламенте бороться против антинародных инициатив, поэтому под красным флагом сегодня собираются все, кто не разделяет политику правительства страны и области», — комментирует первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.