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Главная Новости Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Думы Томской области
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Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Думы Томской области

ТВ2
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5 часов назад

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области.

10 июля состоялся II этап конференции Томского областного отделения КПРФ, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты областной Думы по 21 одномандатному округу и партийному списку.  

Команда кандидатов от КПРФ объединила коммунистов и беспартийных, представителей левых политических организаций, людей разных возрастов и профессий – инженеров, предпринимателей, пенсионеров, врачей, учителей.

«При подборе кандидатов главным критерием была не партийная принадлежность, а готовность и умение работать, отстаивать интересы жителей области. Из 67 кандидатов, выдвинутых сегодня, только 43 состоят в КПРФ – с нами идут беспартийные активисты, представители движения «За новый социализм!», «Левого фронта». В сегодняшних условиях КПРФ остается единственной силой, которая способна в парламенте бороться против антинародных инициатив, поэтому под красным флагом сегодня собираются все, кто не разделяет политику правительства страны и области», — комментирует первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.

Партийный список КПРФ возглавили действующий руководитель фракции в областной Думе Наталья Барышникова, депутат Думы города Колпашево Константин Галимов-Ермак и депутат Законодательной Думы от КПРФ Алексей Фёдоров.

Кандидатами по одномандатным округам стали:
Вячеслав Третьяков, Роман Устиненко, Елена Пуль, Сергей Губа, Максим Лучшев, Варт Чолахян, Александр Волынцев, Роман Романов, Павел Юденко, Николай Фролов, Самусь Павел, Владимир Щербаков, Константин Галимов-Ермак, Сергей Амелин, Максим Забелин, Фаиль Камалитов, Николай Фокин, Давид Гуликян, Владимир Барис, Дмитрий Колотило, Алексей Фёдоров.

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