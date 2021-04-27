Коммунисты подали в суд на мэрию Томска, чтобы согласовать шествие на 1 мая

Мэрия Томска не согласовала КПРФ проведение шествия и митинга 1 мая. Коммунисты подали иск в Советский районный суд, чтобы оспорить это решение.
Уведомление о проведении митинга и шествия коммунисты подали 19 апреля. На следующий день они получили отказ. По словам председателя комитета общественной безопасности мэрии, отказ связан с режимом «повышенной готовности», который запрещает проведение массовых мероприятий.
Режим «повышенной готовности» губернатор Томской области объявил 18 марта 2020 года. В последний раз глава региона продлял его до 30 апреля. При этом в Томске проводился концерт на Набережной Ушайки, который, по данным мэрии, не являлся массовым мероприятием.
«Практика ограничения массовых уличных мероприятий под предлогом ковида уже дошла до абсурда. Всем надоели двойные стандарты, когда пойти в переполненный торговый центр можно, а выйти на улицу и высказаться в защиту своих прав – нельзя, — комментирует первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова. — Разумеется, власти было бы выгодно до Единого дня голосования запретить «собираться больше трех», проводить мирные акции и высказывать свою оценку происходящему. Но проблем у томичей накопилось столько, что протестные настроения будут только возрастать. И никакие запреты тут не помогут, плохо, что власть не понимает последствий этого. В некоторых регионах КПРФ уже оспаривает в суде запрет на митинги и пикеты, и выигрывает. Думаю, таких примеров будет становиться все больше».
Рассмотрение иска состоится 28 апреля в 15:30.