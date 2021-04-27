Коммунисты подали в суд на мэрию Томска, чтобы согласовать шествие на 1 мая

Мэрия Томска не согласовала КПРФ проведение шествия и митинга 1 мая. Коммунисты подали иск в Советский районный суд, чтобы оспорить это решение.

Уведомление о проведении митинга и шествия коммунисты подали 19 апреля. На следующий день они получили отказ. По словам председателя комитета общественной безопасности мэрии, отказ связан с режимом «повышенной готовности», который запрещает проведение массовых мероприятий.





Режим «повышенной готовности» губернатор Томской области объявил 18 марта 2020 года. В последний раз глава региона продлял его до 30 апреля. При этом в Томске проводился концерт на Набережной Ушайки, который, по данным мэрии, не являлся массовым мероприятием.